Тайвань: Один человек погиб и 94 получили ранения, в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, в то время как авиакомпании отменили сотни рейсов по Тайваню по состоянию на утро из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном Чампи.