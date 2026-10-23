Тайвань: Один человек погиб и 94 получили ранения, в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, в то время как авиакомпании отменили сотни рейсов по Тайваню по состоянию на утро из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном Чампи.
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