Вайкуле опозорилась срывом фестиваля в Латвии в поддержку ВСУ

Около месяца назад певица Лайма Вайкуле так сильно разрекламировала предстоящий фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», который планировала устроить сама, что у публики не оставалось ни малейшего сомнения в том, что мероприятие будет грандиозным.
Около месяца назад певица Лайма Вайкуле так сильно разрекламировала предстоящий фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», который планировала устроить сама, что у публики не оставалось ни малейшего сомнения в том, что мероприятие будет грандиозным.
Свежие комментарии