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Вайкуле опозорилась срывом фестиваля в Латвии в поддержку ВСУ

Вайкуле опозорилась срывом фестиваля в Латвии в поддержку ВСУ

Около месяца назад певица Лайма Вайкуле так сильно разрекламировала предстоящий фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», который планировала устроить сама, что у публики не оставалось ни малейшего сомнения в том, что мероприятие будет грандиозным.

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