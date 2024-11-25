Новым послом РФ в США может стать Александр Дарчиев: что о нем известно

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Министерство иностранных дел Российской Федерации официально подтвердило информацию о возможном назначении Александра Дарчиева на должность посла России в Соединенных Штатах Америки.
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