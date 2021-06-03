Макаревич пожаловался в интервью, как в советском детском саду, его испытавали едой

Умный татарин После поездки на Западную Украину, Макаревич, дал сенсационное интервью, в котором мы узнали, что в России жить тоскливо и плохо, а в СССР было еще хуже и причиной тому котлеты.
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