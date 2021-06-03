Медвежий угол

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Макаревич пожаловался в интервью, как в советском детском саду, его испытавали едой

Макаревич пожаловался в интервью, как в советском детском саду, его испытавали едой

Умный татарин После поездки на Западную Украину, Макаревич, дал сенсационное интервью, в котором мы узнали, что в России жить тоскливо и плохо, а в СССР было еще хуже и причиной тому котлеты.

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Фил
Мокарка превратился в полное ничтожество.
Сергей К
А обзываться не надо. А вдруг и сам до собственного моразма доживешь! Это же вопрос продолжительности жизни. Давайте щадить друг друга...
Странник
и впрямь дегенератом стал......а может он болеет.....кто знает как называется это психическая болезнь.... еще убьет кого...за свои идиалы :) хот
Сергей К
А обзываться не надо. А вдруг и сам до собственного маразма доживешь! Это же вопрос продолжительности жизни. Давайте щадить друг друга...
Странник
хотя ссыкло же ...
Рожденный СССР
Да ну его....
Сергей К
Вот это правильно!
Виктория Путкова
Неужели есть чему ещё удивляться, когда начинает гнусавить . Как он нас всех ненавидит за то, что он никому Эта семейка Макаревичи и Венедиктовы по определению
Виктория Путкова
Мерзость....
Анатолий Дычко
В 16 лет я уже работал слесарем по ремонту моторов машин и мне было наплевать и на Макаревича, и на Цоя, и на Талькова, и на прочих буйных, но не доучившихся!
алексей
Какая это богема? Это обычное быдло.
ykovl1957
в этой богемке одни идиЁты
Евгений Луговцев
Стало модно после смерти мужиков признаваться что они мол приставали, совращали, насиловали. Скоро и он признается что его в детском саду малолетка совратила и изнасиловала.
Александр Япринцев
А. Макаревич- дебильный идиот и это уже диагноз на всю оставшуюся жизнь
Сергей К
А обзываться не надо. А вдруг и сам до собственного моразма доживешь! Это же вопрос продолжительности жизни. Давайте щадить друг друга...
Сергей К
ну просто старость пришла. Мозг дряхлеею первым. Я наблюдал вот что. Несколько моих знакомых, старше меня, вдруг сильно снизили свой интеллект. Были с очень высоким интеллектом. И вдруг - бац - и ниже среднего. А некоторых и в живых уже нет. Вообще снижение интеллекта - это предвестнитк... Ну что поделаешь. Микросультики наверное. С возрастом должно же что-то происходить... Думаю. надо с пониманием, умно к этому относиться. И ругать тут человека не за что. Медицинские это вещи. И возносить тоже. Ну... все мы под богом ходим. Возрастной моразм случается у всех, кому удается до собственного моразма дожить. Дай бог нам всем здоровья! И умственного тоже!
Татьяна Александровна Шаталова
Ошибаетесь - далеко не у всех, кстати. Слушала намедни, академика 90летнего.... Интервью. не по бумажке. Так такой светлый ум. такая прекрасная конструктивная речь... А фамилию забыла (тоже уже память начинает портиться). У вас тоже тревожный симптом. Ведь вы раньше знали, что мАразм пишется через букву А? А теперь. вот, забыли....
Сергей К
может быть. Хотя - крайне редко использую это слово. Поэтому - могу всяко написать. Ну да, подглючиваю...
Сергей К
Ну да, то так, то сяк пишу. Как торкнет. Утомительно всегда следить...
igor smirnow
мацу не давали
Людмила Баранова
Неужели Макаревич не понимает свой идиотизм? "Не дай нам Бог сойти с ума. Уж лучше посох и сума"
Valentina Medvedeva
Простите за грубость, но он - ПОЛУДУРОК, опустившийся ниже плинтуса !!!
Татьяна Александровна Шаталова
Он хуже полудурка. Предатель, продавшийся за пару копеек. Ну, и, маразматик, конечно.
Алиса Майская
Какая помойка, это "Эхо Москвы"...Ну на какую аудиторию расчитаны такие "воспоминания о тяжелом детстве"?...
Pavel Polyakov
И все таки я удивляюсь этим типом как можно как будто из нормального человека превратиться в мразь. Одним словом он стал дерьмом.
Rusik Rusik
Конечно макаревич не будет любить детсадовскую пищу, она же не кошерная. Сколько можно гадить на свою родину безнаказанно. Предел будет?
Виктор Иванов
Про холодную манную кашу с комочками было?
Владимир Матвеев
Гад! Как же ему не хаять все НАШЕ, а то ведь ни масла не получит, ни тем более котлетки
Виталий Фармагей
видимо перекормили гаденыша что досихпор ср,,т
nelli simasheva
чудо в перьях....
Ritchie Blackmore
Есть интересная автобиографическая книга, написанная Макаревичем "Сам овца" Там много юмора. Очень интересно. Там и про котлеты. Не нужно всё воспринимать буквально.

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