После встречи с Пугачевой Данила Козловский отработает в России бесплатно

Актер два года не давал о себе знать, но вот вернулся на родину. Данила Козловский Anatoly Lomokhov/Global Look PressПокатавшийся по заграницам Данила Козловский вернулся в родные пенаты и намерен показать свой моноспектакль «Фрэнк» уже российскому зрителю.