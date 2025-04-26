После встречи с Пугачевой Данила Козловский отработает в России бесплатно

Актер два года не давал о себе знать, но вот вернулся на родину. Данила Козловский Anatoly Lomokhov/Global Look PressПокатавшийся по заграницам Данила Козловский вернулся в родные пенаты и намерен показать свой моноспектакль «Фрэнк» уже российскому зрителю.
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