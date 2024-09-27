ТАСС: МИД России сделал представление послу Узбекистана из-за избиения школьника

Министерство иностранных дел России сделало представление дипломатическому представителю Узбекистана в Москве в связи с избиением преподавателем ребёнка, попросившего вести урок русского языка на русском, в одной из школ Ташкента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии