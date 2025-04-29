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Каких четырех знаков зодиака ждет удар судьбы со дня на день

Каких четырех знаков зодиака ждет удар судьбы со дня на день

На этой неделе звезды приготовили непростые испытания для представителей четырех знаков зодиака. Внешние трудности и внутренние переживания могут поколебать уверенность, но именно в такие моменты рождается истинная сила и мудрость, пишет сайт Rsute.

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