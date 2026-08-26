Побег от панической атаки: что делать в условиях беспилотной опасности, если страх накрывает с головой, парализует и в буквальном смысле мешает дышать?Всем нам хорошо известно, что при атаке БПЛА или угрозе ракетной опасности важно найти надежное укрытие и дождаться там отмены воздушной тревоги.