Побег от панической атаки: что делать в условиях беспилотной опасности, если страх накрывает с головой, парализует и в буквальном смысле мешает дышать?Всем нам хорошо известно, что при атаке БПЛА или угрозе ракетной опасности важно найти надежное укрытие и дождаться там отмены воздушной тревоги.
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