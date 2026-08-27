Transformers Legend Peter Cullen Also Voiced This Iconic Disney Character For TV And Film

Peter Cullen voiced one of Disney's most iconic characters for decades, developing a distinctively gloomy sound for the role across TV and film.
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