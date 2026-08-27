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Transformers Legend Peter Cullen Also Voiced This Iconic Disney Character For TV And Film

Transformers Legend Peter Cullen Also Voiced This Iconic Disney Character For TV And Film

Peter Cullen voiced one of Disney's most iconic characters for decades, developing a distinctively gloomy sound for the role across TV and film.

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