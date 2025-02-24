В рубрику #НАКИПЕЛО "Подскажите,к кому обращаться по поводу расчистки дороги? Не чистили с прошлого снегопада и по сей день ждать не приходится.
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В рубрику #НАКИПЕЛО "Подскажите,к кому обращаться по поводу расчистки дороги? Не чистили с прошлого снегопада и по сей день ждать не приходится.