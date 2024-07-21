Новое космическое агентство Южной Кореи KASA поставило перед собой амбициозные планы: отправить посадочные модули на Луну и Марс

Новое космическое агентство Южной Кореи, которое появилось менее двух месяцев назад, установило амбициозные цели в сфере космических полётов в рамках своих планов по выполнению функций «контрольного пункта» для растущего космического присутствия страны.
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