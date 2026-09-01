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Минпромторг с 2028 года будет поставлять полностью обновленные самолеты Ан-2

Минпромторг с 2028 года будет поставлять полностью обновленные самолеты Ан-2

В Минпромторге пообещали с 2028 года начать поставки полностью обновленных самолетов Ан-2 с отечественным двигателем ВК-800, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев журналистам на ВЭФ.

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