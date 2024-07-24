Наталья Сергунина: На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут о цифровых технологиях столицы

На Манежной площади 1 августа откроется экспозиция «Цифровые технологии Москвы. Время сервисов». Она будет состоять из 12 зон, посвященных истории создания и совершенствованию крупных ИТ-проектов города, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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