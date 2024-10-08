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Киану Ривз чудом не погиб во время автогонок

Киану Ривз чудом не погиб во время автогонок

Актер не пожелал прервать соревнования. Киану Ривз попал в опасный инцидент LEGION-MEDIAКиану Ривзу, который почти 15 лет встречается с художницей Александрой Грант, удалось избежать гибели в опасном инциденте.

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