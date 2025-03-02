Обсуждаемый в России запрет на ввоз семей мигрантов вызывает озабоченность в Казахстане. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
Абаев: запрет мигрантам ввозить в РФ семьи вызывает озабоченность в Казахстане
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Запрет ввозить семьи очень правильный, но уже запоздал, но лучше поздно чем никогда
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21 час.
Эльвира Величутина
В России не так много казахов. Зато появились некоторые проблемы с Казахстаном.
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21 час.
rМ
ruslava Митькина
Пусть казахи озаботятся своими проблемами, что-то они до сих пор не извинились за то, сколько русских выдавили из своей страны. Люди вынуждены были бросать жилье и бежать. Все лезут к нам со своим уставом, пусть заткнутся, пора всем показать свое место, наконец!
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16 час.
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