Абаев: запрет мигрантам ввозить в РФ семьи вызывает озабоченность в Казахстане

Запрет ввозить семьи очень правильный, но уже запоздал, но лучше поздно чем никогда

rМ

ruslava Митькина

Пусть казахи озаботятся своими проблемами, что-то они до сих пор не извинились за то, сколько русских выдавили из своей страны. Люди вынуждены были бросать жилье и бежать. Все лезут к нам со своим уставом, пусть заткнутся, пора всем показать свое место, наконец!