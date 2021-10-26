ИЗВЕСТИЯ iz

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«У нас очень ритмичная страна и талантливый народ»

«У нас очень ритмичная страна и талантливый народ»

Российскому джазмену с мировым именем, народному артисту РФ Игорю Бутману 27 октября исполняется 60. В преддверии юбилея «Известия» поговорили с Игорем Михайловичем о том, что сегодня считать джазом, о планах на будущее и памятных моментах прошлого.

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