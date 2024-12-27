AP: Белый дом выделяет срочный пакет помощи ВСУ в размере $1,25 млрд

Белый дом выделяет срочный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере $1,25 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в администрации действующего президента Джо Байдена.
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