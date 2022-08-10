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Соболенко в третьем матче подряд допустила больше 15 двойных ошибок

Шестая ракетка мира Арина Соболенко вышла в третий круг в Торонто, обыграв Сару Соррибес-Тормо – 6:4, 6:3.

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