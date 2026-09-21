Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после очередной победы на местных выборах в Германии призвала правительство страны вернуться к диалогу с Россией.
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