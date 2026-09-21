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Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией

Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией

Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после очередной победы на местных выборах в Германии призвала правительство страны вернуться к диалогу с Россией.

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