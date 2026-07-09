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warontherocks

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Victory for al-Qaeda’s Affiliate in Mali Would be a Catastrophe

Victory for al-Qaeda’s Affiliate in Mali Would be a Catastrophe

Mali is not Syria, and Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin is not Hay’at Tahrir al-Sham.While the fall of the Bashar al-Assad regime and the rise of the Ahmed al-Sharaa government in Damascus, Syria can be seen as a net positive for regional security in the Levant, a Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin victory in Mali would devastate the region.

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