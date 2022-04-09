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Василий
"... — Сорока делась? – Хихикнули те, — клюв ремонтирует." - вломили птички кому-надо.
Соня и птицы
Алексей Бирюков
и почему я к 45 годам сентементальным стал??(правда!!)
Летающий слон
SI
Sergey Ivanov
Только в русском языке фразы «Хрен ты у меня получишь!» и «Ни хрена ты у меня не получишь» означают одно и то же.
20 тонкостей русс...
Смехотерапия
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