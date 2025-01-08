Приднестровские заключенные остались без отопления

Более 4 000 человек, содержащихся под стражей в регионах, контролируемых самопровозглашенным тираспольским режимом, оказались в еще более сложных условиях из-за энергетического кризиса, охватившего регионы, расположенные левее Днестра.
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