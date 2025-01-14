В нескольких российских аэропортах введены ограничения на полёты воздушных судов

Ограничения утром вторника введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Саратова и Пензы.Сразу в нескольких российских аэропортах утром вторника была введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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