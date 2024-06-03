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Замглавы МИД РФ Рябков: США не делают ничего, чтобы пресечь провокации Украины

Замглавы МИД РФ Рябков: США не делают ничего, чтобы пресечь провокации Украины

Соединенные Штаты не делают ничего, чтобы пресечь провокации Украины. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, информирует РИА Новости.

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