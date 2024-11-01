Патрушев: Работу судостроителей Крыма осложняют действия ВСУ

Работу судостроительных и судоремонтных заводов на Крымском полуострове затрудняют действия украинской армии, поэтому необходимы дополнительные усилия по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз.
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