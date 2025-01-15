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Вице-премьер Сербии: «Мы не станем под угрозой санкций воровать у русских братьев»

Вице-премьер Сербии: «Мы не станем под угрозой санкций воровать у русских братьев»

Зампред правительства Сербии Александр Вулин прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, что США и ЕС требуют от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз.

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