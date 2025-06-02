Ибица ограничивает передвижение по острову туристов на машинах

Остров Ибица в это воскресенье, 1 июня, начал ограничивать количество транспортных средств для посетителей сроком на четыре месяца в попытке уменьшить неудобства, вызванные переполненностью этого туристического рая на Средиземном море.
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