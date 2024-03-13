МЖД: поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки

Московская железная дорога (МЖД) в среду, 13 марта, утром предупредила пассажиров о том, что поезда Киевского направления четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) следуют в юго-западном направлении с увеличенными интервалами.
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