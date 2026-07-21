PancakeSwap добавила еще 10 токенизированных акций для круглосуточной торговли

PancakeSwap объявила о запуске еще 10 токенизированных акций, доступных для торговли 24/7, позволяя пользователям совершать сделки без привязки к расписанию традиционных фондовых бирж, включая выходные и праздничные дни.
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