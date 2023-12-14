Надежда Бабкина призналась в любви к Астрахани на всю страну

Народная артистка представила наш регион на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Надежда Бабкина и её театр «Русская песня» дали большое выступление в День Астраханской области, который состоялся накануне на ВДНХ.
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