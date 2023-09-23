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Межконтинентальный кубок ФИБА. «Игнайт» – «Сеси Франка», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Телекома»

Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.  В заключительных матчах группового этапа клуб Лиги развития НБА «Игнайт» встретится с бразильской «Сеси Франка», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» сыграет с немецким «Телекомом».

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