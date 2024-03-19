МЧС: на место обвала пород на руднике в Амурской области направили спасателей

В Амурской области горноспасатели МЧС России выехали, чтобы провести поисково-спасательную операцию. На руднике в Зейском муниципальном округе 18 марта произошло обрушение горных пород, сообщили в пресс-службе ведомства.
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