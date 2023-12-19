Ювелирный рынок России: среднерозничные цены на украшения увеличились почти на 20%

Среднерозничные цены на ювелирные украшения в России увеличились почти на 20%, а средний чек — на 15%, до 7,5 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новостям управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.
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