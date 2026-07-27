Как всегда поддерживать идеальную чистоту и свежесть унитаза

С нами не соскучишься!

Этот гениальный трюк достоин того, чтобы быть в вашей копилке дельных советов. Поддерживайте идеальную чистоту и свежесть унитаза без каких-либо хлопот! Внутрь бачка унитаза поместите бутылку с жидким мылом.