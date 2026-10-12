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Новости Брянска

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Арбитражный суд Брянской области признал банкротом ООО «ДорСтрой»

Арбитражный суд Брянской области признал банкротом ООО «ДорСтрой»

Долг дорожников перед компанией «Единство мастеров» составил почти 7,8 млн рублей, а общий реестр требований кредиторов достиг почти 10 млн рублей.

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