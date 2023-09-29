Военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Амурской области, Бурятии и Забайкалье, выполнили метание боевых гранат

Перед проведением занятия, военнослужащие прошли учебные точки, на которых каждый изучил принципы, способы и правила метания различных типов гранат, осуществил метание учебного боеприпаса на точность и дальность.
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