Арктика богата редкими металлами – оценки Роснедр Татьяна АрестоваНа территории российской Арктики сосредоточены основные запасы редких и редкоземельных металлов, доля которых превышает три четверти от общероссийского объема.
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