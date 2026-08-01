Открытки с Днем ВДВ: 110+ картинок и поздравлений для десантников

2 августа 2026 года Воздушно-десантные войска России отмечают 96 лет. День ВДВ — один из самых ярких и известных военных праздников, когда устраивают массовые гулянья и повсюду на улицах можно увидеть людей в тельняшках.
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