Любитель мочи и навоза. Осквернившего памятник в Судже литовца будут судить

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении литовского активиста Валдаса Барткевичуса, который прибыл в Курскую область вместе с боевиками ВСУ и осквернил братскую могилу героев Великой Отечественной войны в Судже.
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