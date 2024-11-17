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Любитель мочи и навоза. Осквернившего памятник в Судже литовца будут судить

Любитель мочи и навоза. Осквернившего памятник в Судже литовца будут судить

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении литовского активиста Валдаса Барткевичуса, который прибыл в Курскую область вместе с боевиками ВСУ и осквернил братскую могилу героев Великой Отечественной войны в Судже.

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Комментарии
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Eduard
Вшивая литовская блевотня,
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15 час.
Eduard
Все кто себя называет&quot;националистами&quot; просто уголовники,
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15 час.
тн
татьяна неструева
вот зачем   такие   слова .  его будут  судить ?   кто будет судить  зачем писать  собачью чушь
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14 час.

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