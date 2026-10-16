На Ямале отменен режим беспилотной опасности. Сообщение вышло в 22:17 по местному времени. Напомним, режим беспилотной опасности был введен в ЯНАО 16 октября в 14:40.
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