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Калужские новости

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Внеочередной ремонт заставит отключить свет в трех калужских домах

Внеочередной ремонт заставит отключить свет в трех калужских домах

Отключение электроэнергии связано с внеочередным ремонтом, ранее жители этих домов уже оставались без света 6 августа7 августа с 9:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№11, 13 и 15 по улице Константиновых в Калуге.

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