РИА Новости/Владимир Трефилов Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.