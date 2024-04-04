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Русофобы прозревают?

Русофобы прозревают?

«Россия никогда не проигрывала войны», – вдруг обратились к истории западные СМИ Владимир Малышев    В итальянской газете Giornale опубликована статья под характерным заголовком: «К сожалению, сейчас нужен белый флаг».

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Комментарии
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Алексей Тан
Всегда буду напоминать слова Г.К. Жукова из его мемуаров: -&quot;Когда мы шли по Европе, очищая её от нацистов,... Я лишний раз убеждался... что некоторые НАЦИИ... понимают, только палку!.
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20 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Золотые слова!
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1 час.

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