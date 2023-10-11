Честные фото Скабеевой в обычной жизни привели в недоумение публику

ас александр сальников оксана-найди и назови хоть одного журналиста и тв ведущего который бы не ратовал за свою страну!PS-интересно сколько людей ТЕБЯ сейчас стервой назовут

M Maxim А вы редкостная дура. Если вы считаете, что защищать свою страну в информационном поле это пропаганда, то в двойне дура. Слово пропаганда имеет простое значение - распространение информации и всё. Важно не распространение информации, а её правдивость. Чем Ольга Скабеева и занимается, разоблачая клевету, льющуюся на нашу страну как из-за рубежа, так и от наших жополизов Запада...