Ольгу Скабееву считают одной из самых ярких женщин российского телевидения. Публика полюбила телеведущую за её профессионализм, аналитическое мышление, остроумие и находчивость.
Честные фото Скабеевой в обычной жизни привели в недоумение публику
Комментарии
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ас
александр сальников
оксана-найди и назови хоть одного журналиста и тв ведущего который бы не ратовал за свою страну!PS-интересно сколько людей ТЕБЯ сейчас стервой назовут
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2 час.
M
Maxim
А вы редкостная дура. Если вы считаете, что защищать свою страну в информационном поле это пропаганда, то в двойне дура. Слово пропаганда имеет простое значение - распространение информации и всё. Важно не распространение информации, а её правдивость. Чем Ольга Скабеева и занимается, разоблачая клевету, льющуюся на нашу страну как из-за рубежа, так и от наших жополизов Запада...
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2 час.
И
Игорь
Умница! Совершенно верно! А все те, кто пытается "поливать" наших ведущих телепрограмм, всего лишь западные прихвостни! И вторят западным СМИ, работая на запад, у нас в тылу! Во времена Второй мировой войны их бы уже расстреляли, как пособников врага! )))
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54 мин.
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