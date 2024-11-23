США объявили войну России, — американский журналист

Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.
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