Автомобильные события последних лет приучили нас к тому, что возвращение ушедших брендов — это всегда интрига, замешанная на ностальгии и осторожном скепсисе.
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да круто что они вернулись, единственные корейцы с гарантией на рынке