С 1 июля 2024 года вступила в силу международная система страхования «Синяя карта». Согласно решению страховщиков-членов бюро «Зеленая карта» РСА с этой даты начата выдача страховых сертификатов нового образца «Синяя карта», подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Республику Беларусь.