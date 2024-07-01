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Вступила в силу международная система страхования «Синяя карта»

Вступила в силу международная система страхования «Синяя карта»

С 1 июля 2024 года вступила в силу международная система страхования «Синяя карта». Согласно решению страховщиков-членов бюро «Зеленая карта» РСА с этой даты начата выдача страховых сертификатов нового образца «Синяя карта», подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Республику Беларусь.

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