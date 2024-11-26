Жители Новосибирской области потратили на ювелирные изделия более 4,6 миллиардов рублей за 9 месяцев 2024 года

По данным Аналитического Центра SOKOLOV с января по сентябрь 2024 года рынок ювелирной розницы Новосибирска в денежном выражении достиг 4,177 млрд рублей, что на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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