Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Власти планируют запустить виртуальный аналог карты для любых смартфонов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице порядка 11 лет назад появились транспортные карты, с помощью которых горожане могут оплачивать поездки на всех видах общественного транспорта.