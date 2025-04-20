Китай прекращает закупки сжиженного газа у США, торговая война усугубляется

В марте Китай полностью прекратил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США, при этом значительно увеличив импорт из Австралии, Индонезии и Брунея, согласно анализу данных китайской таможни, проведенному РИА Новости.
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